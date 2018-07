USA: Nord Stream 2, un potente strumento politico russo

Secondo lui, il Nord stream 2 mina gli sforzi volti a garantire la sicurezza energetica collettiva, creando rischi per ogni paese. Nel corso di un briefing telefonico ha dichiarato che il gasdotto aiuterà la Russia a rafforzare la posizione nell'uso delle risorse energetiche per fare pressione politica.

Il rappresentante dell'amministrazione americana ritiene che la Russia può e deve rimanere un fornitore di gas dell'Europa, ma non deve dominare il mercato per raggiungere obiettivi politici.

Il Nord stream 2 collegherà fornitori in Russia con i consumatori in Europa, la lunghezza totale del tubo è di oltre 1,2 mila km. Il nuovo gasdotto, che ha realizzato Gazprom con le imprese europee, quali Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall, ha già ricevuto l'autorizzazione per la costruzione e il funzionamento di pianificazione del gasdotto in Germania, Finlandia e Svezia. Sta per ottenere il permesso in Danimarca. Il presidente americano Donald Trump in precedenza ha criticato Angela Merkel per la cooperazione con la Russia per il progetto.