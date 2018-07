Metà degli svedesi e danesi per un'alternativa all'UE

Lo testimoniano i risultati di un sondaggio scandinavo dell'istituto Sentio. Ai residenti di Danimarca, Norvegia e Svezia i sociologi hanno fatto una domanda su ciò che è meglio per il loro paese: l'appartenenza allo spazio economico Europeo (Norvegia), all'Unione europea (Danimarca e Svezia), o a un'ipotetica Unione europea del Nord, che potrebbe unire la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia.

L'alleanza del Nord l'ha scelta il 47% degli svedesi e il 45% dei danesi, l'UE il 32% e 36%, rispettivamente. In Norvegia, non appartenente all'UE, l'alleanza del Nord è stata approvata solo dal 31% degli intervistati, la cooperazione con l'UE nell'ambito dell'Area economica Europea, l'hanno scelta il 52% degli intervistati. In UE vorrebbe entrare solo il 10%. In tutto sono state intervistate mille persone in ogni paese. In Islanda e Finlandia, l'indagine non è stata effettuata.