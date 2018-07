Putin parteciperà all'anniversario del Battesimo della Rus'

Il leader russo Vladimir Putin, il 28 luglio parteciperà alle celebrazioni in occasione del 1030esimo anniversario del Battesimo della Rus', dice il servizio stampa del Cremlino.

"Il 28 luglio Vladimir Putin parteciperà alle celebrazioni in occasione del 1030esimo anniversario del Battesimo della Rus'" si legge nel messaggio.

Come si precisa, sulla collina Borovizky presso il monumento del principe Vladimir verrà celebrata la preghiera, che sarà preceduta da una messa e una processione. In precedenza è stato riferito che il patriarca il 28 luglio celebrerà la Divina liturgia in occasione del 1030esimo anniversario del Battesimo della Rus'.

La liturgia si terrà nella piazza del Cremlino a Mosca.