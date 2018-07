Juncker spiega a Trump la posizione UE con cartelli colorati

E in forma semplificata ha spiegato temi riguardanti il commercio, riferisce il quotidiano Wall Street Journal, citando una fonte UE. Come osserva il giornale, su ogni carta sono stati presentati un massimo di tre parametri per ogni determinato argomento, ad esempio il commercio di auto o gli standard della tecnologia medica.

In tutto Juncker ne ha usati più di dieci. "Sapevamo che non si trattava di un seminario scientifico. Doveva essere tutto molto semplice", ha detto alla pubblicazione un rappresentante dell'UE, presente all'incontro.

L'incontro tra Trump e Juncker si è svolto mercoledì alla Casa Bianca, USA e UE cercavano una serie di accordi, per il lavoro di azzeramento dei dazi sulle merci, la possibilità di espansione di importazione di gas USA in un paese dell'UE, e sull'importazione agricola.