Conferenza stampa di Putin al vertice BRICS (VIDEO)

Quest'anno l'evento si è svolto per la decima volta, con il titolo: "BRICS in Africa: cooperazione con paesi in via di sviluppo per raggiungere una crescita inclusiva nell'epoca della quarta rivoluzione industriale".

In precedenza, a margine del vertice hanno firmato una serie di protocolli, e anche la dichiarazione di Johannesburg che riassume i risultati del lavoro dei BRICS di dieci anni. Nel documento i leader hanno confermato l'impegno verso i principi di uguaglianza e di democrazia e hanno detto di voler risolvere i conflitti internazionali pacificamente.

Il vertice di Johannesburg è stato visitato non solo dai leader dei paesi dell'unione, cioè Russia, India, Cina, Brasile e Sud Africa, ma anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, dai leader di Argentina, Indonesia, Egitto, Giamaica e Turchia.