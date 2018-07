Riprende cooperazione Russia-Sudafrica su sviluppo nucleare

All'inizio del 2017, la compagnia nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato di aver fatto domanda per partecipare a una gara d'appalto per la costruzione di nuovi reattori nucleari in Sud Africa.

"I nostri colleghi [sudafricani] sottolineano che l'industria nucleare russa e le nostre competenze potrebbero essere utilizzate in futuro per sviluppare l'energia nucleare qui", ha detto il ministro.

Secondo Novak, il Sudafrica sta attualmente discutendo la sua futura strategia energetica, quindi qualsiasi decisione concreta sulla cooperazione nucleare con la Russia deve ancora arrivare.

All'inizio del 2017, la compagnia nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato di aver fatto domanda per partecipare a una gara d'appalto per la costruzione di nuovi reattori nucleari in Sudafrica. Tuttavia, nell'aprile di quell'anno, un tribunale sudafricano ha annullato gli accordi sulla cooperazione nucleare tra il Sudafrica e molti altri stati, tra cui la Russia, su questioni legali. In autunno, Rosatom ha dichiarato di essere pronto a riprendere i colloqui sulla sua partecipazione all'offerta.

Il Sudafrica attualmente gestisce un NPP con due reattori che generano il 5% dell'elettricità del paese. Il governo vuole che l'industria dell'energia nucleare copra circa il 25% del fabbisogno elettrico entro il 2030.