Processo pace Sud-Nord Corea, Trump: "Kim Jong-un sta compiendo enormi progressi"

Il presidente Donald Trump, giovedì durante un discorso a Granite City, nell'Illinois, ha dichiarato che il leader nordcoreano Kim Jong Un sta compiendo grandi progressi verso la pace dopo che i due leader hanno tenuto il loro vertice storico a Singapore il 12 giugno.

"Kim Jong Un sta compiendo enormi progressi", ha detto giovedì davanti ai suoi sostenitori. "Da nove mesi nessun test nucleare, nessun razzo è partito, nessun missile è andato oltre il Giappone".

© Sputnik . Iliya Pitalev Nord Corea detta le condizioni per proseguire processo di denuclearizzazione

Il 12 giugno, Trump e Kim si sono incontrati a Singapore durante il loro primo incontro al vertice. I due leader hanno firmato un accordo in cui si dice che la Corea del Nord avvierà il processo di denuclearizzazione in cambio di un congelamento delle esercitazioni militari USA-Corea del Sud e di un possibile allentamento dalle sanzioni.

La Casa Bianca non ha specificato alcuna scadenza per il rispetto degli accordi concordati. Tuttavia, Trump ha riconosciuto giovedì che nessuno sa ancora cosa succederà e come potranno finire le cose. Trump ha sostenuto che il suo predecessore, l'ex presidente Barack Obama, era pronto per andare in guerra contro la Corea del Nord. Trump ha aggiunto che ha chiesto a Obama se avesse mai provato a discutere con Kim e gli avrebbe risposto "sarebbe bello parlare" al leader nordcoreano. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto di aver instaurato ottime relazioni con Kim, nonostante le critiche dei media all'inizio dei negoziati del vertice.