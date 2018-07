Secondo l'allenatore della nazionale russa Stanislav Cherchesov, il trasferimento di Golovin al Monaco è un segnale per altre squadre europee, che possono puntare sui giocatori russi.

"Sono contento per lui che ha mostrato miglioramenti, una volta entrato in una buona squadra come il CSKA. Ha un ruolo importante nella nazionale, sono contento che abbia fatto questo passo delicato, spero che sfrutti la sua occasione, — ha dichiarato l'allenatore della nazionale russa Stanislav Cherchesov.

Golovin dovrebbe diventare un giocatore del Monaco nei prossimi giorni. Il contratto con il calciatore sarà firmato dopo le visite mediche.