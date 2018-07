Esperto su aumento spese per la difesa: un passo verso l’indipendenza dagli USA

"Siamo sempre liberi di scegliere se soccombere al ricatto o no. Alcuni, come la Polonia e i Paesi Baltici, vedono la Russia come una minaccia alla loro esistenza. Pertanto sono molto intimoriti dalle minacce di Trump. Altri, come la Francia e, credo, la Germania, credono che non bisogna cedere a questo tipo di ricatto, che le decisioni devono essere prese a livello nazionale, e che se ci si limita alla semplice esecuzione delle decisioni prese da Washington si compromette la propria indipendenza", ha detto l'esperto.

Egli pensa che la Francia abbia accettato di aumentare le sue spese militari non per compiacere Trump, ma per soddisfare i propri bisogni militari.

"L'esercito francese è coinvolto in molti territori: nel Sahel e in altre regioni. E le autorità francesi credono che sia necessario aumentare le spese militari… L'aumento del budget militare non significa necessariamente l'adesione alla volontà degli Stati Uniti. Può anche essere un modo per preservare o ottenere una certa indipendenza nei confronti degli americani, riducendo così la dipendenza da loro", ha spiegato Boniface.

L'esperto ha aggiunto che a suo parere la NATO è "un residuo delle guerra fredda" che non ha più nessun motivo di esistere, mentre dovrebbe essere stabilita una relazione più pacifica tra Russia e Occidente.

Secondo un rapporto pubblicato all'inizio di maggio dall'Istituto di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI), 29 paesi membri della NATO hanno speso 900 miliardi di dollari nel settore della difesa nel 2017, ovvero il 52% della spesa totale mondiale. Allo stesso tempo, le spese militari della Russia per la prima volta in 20 anni sono diminuite del 20% nel 2017, ammontando a 66,3 miliardi di dollari.