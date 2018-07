Caccia britannici intercettano Su-24 russi sul Mar Nero vicino confini NATO

Due caccia Typhoon britannici sono decollati da una base militare in Romania per intercettare degli Su-24 russi sul Mar Nero in avvicinamento allo spazio aereo NATO. Lo ha fatto sapere la British Air Force.

Il comunicato della RAF afferma che i caccia russi non sono riusciti a penetrare nello spazio aereo NATO grazie all'intervento dei caccia britannici.

Non si tratta del primo caso in cui gli aerei britannici dislocati in Romania sono costretti ad intervenire per evitare che gli aerei russi violino lo spazio aereo della NATO. L'ultimo episodio del genere risale a maggio, quando i caccia britannici hanno intercettato un IL-20 russo in avvicinamento allo spazio aereo NATO sul Mar Nero.