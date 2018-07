Roscosmos racconta le isole volanti di Nettuno (VIDEO)

"Questo è uno dei pochi posti nel sistema solare, dove un parametro così importante come per esempio la gravità è vicina a quella terrestre. Può accadere che l'umanità, per qualsiasi motivo, sia costretta a lasciare la Terra: vivere una vita normale è possibile solo in questi luoghi," — ha affermato Vladimir Igritsky, docente dell'università tecnica statale moscovita "Nikolay Bauman" (MGTU).

Nel sistema solare ci sono quattro giganti gassosi: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Questi pianeti sono privi di una superficie solida analoga alla crosta terrestre.