USA e Regno Unito trovano la risposta all'arma del "giorno del giudizio" della Russia

Per opporsi al drone sottomarino nucleare russo "Poseidon", i militari statunitensi e britannici possono utilizzare sensori subacquei ed aerei anti-sottomarini, scrive Covert Shores.

Si è saputo dello sviluppo del drone sottomarino nucleare russo "Poseidon", originariamente noto come "Status-6", nel novembre 2015. Lo scorso marzo il presidente russo Vladimir Putin ha confermato ufficialmente l'esistenza di questo tipo di armamento.

Le caratteristiche tattiche e tecniche dettagliate di "Poseidon" non sono note ufficialmente, ma si sa che il mezzo subacqueo è dotato di innovativo propulsore nucleare, è in grado di muoversi alle maggiori profondità degli oceani con un'autonomia illimitata, è un'arma di distruzione di massa ed è progettato per distruggere le strutture economiche strategiche del nemico.