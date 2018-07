Condannati a morte i responsabili dell'attacco terroristico nella metropolitana di Tokyo

Il ministro della Giustizia giapponese Yoko Kamikawa ha confermato l'impiccagione di alcuni detenuti nel braccio della morte per il loro ruolo nell'attacco del Sarin del 1995 in una metropolitana di Tokyo.

L'emittente pubblica della NHK ha riportato che sei membri del gruppo Aum Shinrikyo, inserita nella lista nera come organizzazione terroristica in Russia e in altri paesi, sono stati condannati a morte. Sei altri membri e il capo del gruppo sono già stati impiccati alcune settimane fa.

"Oggi è stata decisa la pena di morte nei confronti di sei persone… Sono state prese molte vite, la gente è stata paralizzata, la paura, la sofferenza e il dolore dei feriti e delle famiglie in lutto sono inimmaginabili", ha detto Kamikawa.

L'attacco del Sarin della metropolitana del 1995 ha provocato la morte di 13 pendolari e altre migliaia di feriti. Un tribunale di Tokyo ha identificato nel 2004 il capo della setta Chizuo Matsumoto come la mente dell'organizzazione e ha definito la condanna a morte nel 2006. Sono state incriminate quasi 200 persone. La sua esecuzione è stata rimandata fino alla fine del processo legale.

Aum Shinrikyo, fondata nel 1984, unisce idee del primo buddhismo indiano e del buddismo tibetano, nonché l'induismo, il libro cristiano dell'Apocalisse, lo yoga e le opere di Nostradamus. I membri del culto credono nel giorno del giudizio imminente e sono stati sospettati di aver commesso diversi crimini prima dell'attacco del Sarin del 1995.