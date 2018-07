Presidente vigili del fuoco: "situazione era tragica, il terreno come bombardato"

Per l'estinzione degli incendi, nonché per la ricerca dei lavori che sono in corso in Grecia, sono arrivati vigili del fuoco volontari. "In 19 anni nella brigata non ho mai visto nulla di simile", ha detto a Sputnik il presidente dell'Associazione vigili del fuoco volontari Makis Ziugris. I vigili del fuoco volontari sono stati a Mati ieri, durante il disastro, e oggi hanno partecipato in operazioni di ricerca.

Con un team di 10 persone il presidente si trovava nella zona devastata dall'alba. Il quadro che descrive è spaventoso:

"La maggior parte delle case è distrutta, insieme a centinaia di auto, per i blocchi sulla strada, né stato impossibile per le persone fuggire, si diffonde il panico".

Ha partecipato anche alla perlustrazione di case bruciate e visto i corpi di persone che sono state intrappolate in una tragica morte. Egli sottolinea che, anche se il fuoco è scomparso, le ricerche continueranno. "Le ricerche continuano, perché rimangono persone scomparse. Abbiamo ancora un sacco di lavoro". Ha inoltre partecipato a combattere gli incendi. "La situazione era tragica. Il terreno come se fosse stato bombardato", dice, sottolineando che a suo parere personale, i soccorritori hanno fatto tutto quello che era umanamente possibile.

"L'incendio si è diffuso molto rapidamente: c'era un forte vento e il fuoco è stato molto intenso, si è rapidamente diffuso nella regione, ricca di pini e case di campagna", dice. "Tutti hanno cercato di andare alle macchine, regnava la confusione, ed è stato sbagliato, è per questo che ci sono così tante vittime. Qualcuno ha cercato di entrare in auto, qualcuno, al contrario, ha cercato di uscire, la gente era confusa, e tutto questo in una situazione ostile di incendio e di panico. È il panico in gran parte ha contribuito al tragico risultato che abbiamo", dice il presidente dell'Associazione deo vigili del fuoco.

Rispondendo alla domanda se vale la pena in questi casi, cercare di raggiungere la spiaggia, ha detto che gli abitanti "non avevano scelta perché l'intera regione era bruciata".

"Purtroppo, il fuoco ha raggiunto la spiaggia. Molte persone, forse, hanno perso la coscienza per il fumo denso. Alcuni si sono gettati in mare per salvarsi. Questo è un caso estremo, mai visto in vita mia", ha concluso.