Il centro Hrunichev ha terminato lo sviluppo del progetto del razzo riutilizzabile

Lo ha riferito a Sputnik la direzione della comunicazione del Centro Spaziale. "I materiali per la questione del riutilizzabile sono stati consegnati, c'è bisogno di studiarli e di dare il parere di un esperto", ha detto la direzione.

In precedenza è stato riferito che il Centro esegue ricerca per motori di ricerca per ripetitori riutilizzabili. Vengono descritti i vari programmi, tra cui quello di atterraggio verticale per i paracadutisti del sistema reattivo di recupero, lo schema procede a gradi. Questo non è il primo progetto nel campo dei razzi riutilizzabili, sviluppato in Russia. In precedenza è stato riferito che il Fondo di studi in collaborazione con Roscosmos e Unione della corporazione spaziale ha creato il progetto del razzo riutilizzabile. Gli sviluppatori si basano sullo studio del Centro dei primi anni 2000 e nel periodo 2011-2013 per la creazione del blocco riutilizzabile Hangar. La creazione di un missile da crociera è stata riconosciuta come passo impraticabile.

Della possibilità di creare la versione del razzo riutilizzabile di classe media "Sojus 5SL" ha parlato la S7, in possesso del progetto "Marskoy start". Il progetto del razzo riutilizzabile "Corona" lo stanno sviluppando anche al centro spaziale Makeev. Attualmente i missili li usano solo le aziende americane Blue Origin e SpaceX.

Nel mese di aprile, il vice-premier del governo, Dmitry Rogozin ha detto che per motivi geografici, la Russia non può creare un razzo, come Elon Musk, e deve usare lo schema alato. Secondo lui, SpaceX lancia missili da Cape Canaveral e li "cattura" da una piattaforma a mare, per le condizioni geografiche questa piattaforma non c'è in Russia.