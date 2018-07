NATO a causa della Russia appare lungo le strade d'Europa

La minaccia porta alla necessità di costruzione in Europa Orientale di nuove strade, per fornire trasporto operativo di equipaggiamenti, segnala Popular Mechanics (PM).

L'edizione americana osserva che gran parte delle strade dell'Europa orientale non è in grado di sopportare il carico di carri armati e altro equipaggiamento militare pesante. Non sono calcolati in questo i ponti bassi e gallerie strette. Particolare preoccupazione ai militari la provoca lo stato delle infrastrutture stradali nel Baltico. In un rapporto del Centro di analisi delle politiche europee (USA), a cui fa riferimento PM, si sottolinea la necessità di "ulteriori misure per garantire l'efficace contenimento" della minaccia russa.

Uno dei più attivi sostenitori della mobilità della NATO in Europa Orientale è l'ex-comandante dell'esercito USA in Europa, il tenente generale Ben Hodges, che nel mese di aprile si è lamentato dei problemi verificatisi durante il tentativo di trasportare carri armati americano dalla Polonia alla Romania. "E ' stato molto, molto difficile" ha detto il generale.