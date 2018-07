Alla festa di Trump "Made in America" hanno mangiato con cucchiai "Made in China"

Durante il ricevimento del presidente Donald Trump, i produttori americani "Made in America" hanno mangiato con posate fabbricate in Cina.

Lo ha notato il presidente della società Trudi Manufacturing Matt Roberts, che ha partecipato al ricevimento. Roberts ha mostrato prodotti della sua azienda, si è avvicinato un senatore con un cucchiaio da tavola per gli antipasti, dove ha visto la scritta "Made in China", riferisce The Week. Si è scoperto che le Oneida, la ditta americana, ha trasferito la produzione in Cina.

La società di Roberts si trova in uno degli ex edifici Oneida.