Business Insider: Russia e Cina hanno trovato "tallone d'Achille" USA

La Russia non è più tra i maggiori detentori del debito pubblico USA

La Russia da aprile a maggio di quest'anno ha ridotto il patrimonio delle obbligazioni americane del prestito pubblico da 96 miliardi di dollari fino a 15 miliardi di dollari, che, come osserva il giornale, questo ha portato ad un aumento dei tassi di interesse USA. Questo provoca il malcontento del presidente Donald Trump, poiché prestiti costosi limitano la crescita dell'economia americana, è stata soprattutto una promessa elettorale dell'attuale Capo della Casa Bianca.

La Russia ha avuto molti motivi per abbandonare titoli, nota BI. A Mosca non escludono che dopo le sanzioni, adottate all'inizio di aprile, le misure restrittive possono diffondersi anche nel commercio delle obbligazioni USA. Inoltre, la riduzione del patrimonio in valori mobiliari USA permette alla Russia di rafforzare il rublo e diversificare le riserve di valuta estera, sottolinea il quotidiano.

Tuttavia, la più grande minaccia per Washington è Pechino, crede BI. Se la Cina inizierà a liberarsi delle obbligazioni americane, le conseguenze per l'economia americana saranno molto gravi, riassume Business Insider.