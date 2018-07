Partenariato strategico tra Cina e Sudafrica

La Cina è pronta a concentrarsi sulla cooperazione in progetti infrastrutturali chiave.

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato mercoledì il suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa e ha proposto di intensificare la cooperazione bilaterale nei settori della nuova economia e l'interazione in formati internazionali per contrastare l'unilateralismo e il protezionismo.

Xi è attualmente in visita di Stato in Sudafrica, dove parteciperà anche al 10° summit annuale dei BRICS a Johannesburg, che durerà fino a venerdì.

"Attualmente è stato un punto di svolta per le relazioni tra Cina e Sudafrica. Vorrei presentare una serie di proposte volte ad approfondire e sviluppare un partenariato strategico tra i nostri paesi… Le parti dovrebbero rafforzare la cooperazione nel quadro generale e per il Forum sulla cooperazione Cina-Africa, approfondire i contatti e la cooperazione nel settore dell'economia e dei settori emergenti, utilizzare congiuntamente le opportunità di sviluppo che la quarta rivoluzione industriale porta con sé ", ha detto Xi a Pretoria, come riportato nella dichiarazione del ministero degli Esteri cinese.

Xi ha anche chiesto una cooperazione più stretta in alcuni ambiti internazionali come il Gruppo dei Venti (G20), i BRICS, le Nazioni Unite per "proteggere insieme il multilateralismo, contrastare la politica di azioni unilaterali e il protezionismo, promuovere lo sviluppo di un ordine mondiale più giusto".

Il presidente ha sottolineato che la Cina è pronta a concentrarsi sulla cooperazione in progetti infrastrutturali chiave, alta tecnologia, commercio e investimenti, settore bancario e finanziario, nonché a impegnarsi per aiutare il governo sudafricano a promuovere lo sviluppo economico e creare nuovi posti di lavoro per migliorare la vita della popolazione del paese.

BRICS è una piattaforma internazionale che comprende le economie emergenti di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che mira a rafforzare la cooperazione in più aree tra gli Stati membri. Il summit del BRICS del giubileo si svolge sotto il tema "BRICS in Africa: collaborazione per crescita inclusiva e prosperità condivisa nella quarta rivoluzione industriale".