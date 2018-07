Inventato programma per coprire le donne nude sul web

Tecnici brasiliani hanno sviluppato un programma di intelligenza artificiale che aggiunge automaticamente costumi da bagno alle foto con donne nude, segnala il portale The Register.

L'algoritmo prima osserva le immagini delle ragazze in bikini, dopo le foto senza veli. Dal confronto, la rete neurale inizia a capire dove aggiungere il costume da bagno. Complessivamente sono state utilizzate circa 2mila immagini.

Rodrigo Barros, uno degli autori del progetto, ha affermato che il suo approccio è "un nuovo modo interessante per censurare le immagini". Tuttavia il programmatore ammette che il suo sistema non è "sufficientemente stabile" e non può adempiere pienamente ai suoi doveri.

Il ricercatore ha inoltre avvertito che la rete neurale può funzionare al contrario, rimuovendo i costumi da bagno dalle immagini.

"Vorremmo sottolineare che togliere i vestiti non è mai stato il nostro obiettivo, è solo un effetto collaterale del metodo, che in ogni caso viene scartato", — ha assicurato Barros.

Dopo il perfezionamento, il programma potrebbe essere usato per combattere la cosiddetta "porno vendetta", ovvero la pubblicazione in rete di fotografie erotiche senza il consenso delle persone immortalate.