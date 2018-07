L'acidità degli oceani può battere un record lungo 14 milioni di anni

Questo valore non si vedeva dal Miocene medio, ovvero 14 milioni di anni fa. L'analisi degli scienziati con queste conclusioni è stata pubblicata sulla rivista Earth and Planetary Science Letters.

L'acidità dell'oceano è determinata dal valore di pH, legato alla concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione: maggiore è la loro concentrazione, minore è il pH. Negli ultimi anni l'acidità è cresciuta per il fatto che si scioglie nell'acqua l'anidride carbonica presente nell'atmosfera.

Un forte aumento dell'acidità dell'acqua minaccia la vita marina: i gusci di alcuni molluschi si sono già dissolti e molte barriere coralline sono scomparse per il cambiamento delle condizioni marine.

"Per capire come queste condizioni influenzeranno gli ecosistemi marini, sono necessari studi di lungo termine in laboratorio e sul campo, oltre ad ulteriori ricerche sui fossili", afferma uno degli autori dell'analisi.