I Bersaglieri suoneranno sulla Piazza Rossa al festival Spasskaya Bashnya

La fanfara dei bersaglieri di San Donà di Piave suonerà a Mosca in occasione del X festival musicale "Spasskaya Bashnya" che si svolgerà sulla Piazza Rossa dal 24 agosto al 2 settembre.

Dopo le esibizioni della Banda dei Carabinierio degli ultimi anni, il prossimo festival Spasskaya Bashnya accoglie sulla piazza Rossa la Fanfara dei Bersaglieri di San Dona di Piave.

Fondata nel 1965, la Fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave è stata invitata come rappresentante di una regione storica di grande importanza per l'Italia unita, quella del "Basso Piave" e per il loro impegno nella direzione del rispetto della storia e della pulizia delle tradizioni musicali.

La Fanfara è oggi composta da 35 elementi ed è diretta dal capofanfara bersagliere Fausto Niero: quest'ultimo suona da quando aveva 12 anni ed entrò a far parte della Fanfara come uno degli elementi più giovani ed ha compiuto tutta la trafila, fino a diventare direttore della Fanfara ed oggi, grazie alla sua esperienza è riuscito ad organizzare l'attività della Fanfara unendo l'impronta militare alle componenti cerimoniali e musicali delle esibizioni.

Per i bersaglieri di San Donà di Piave il viaggio in terra russa è il secondo grande evento che li vede protagonisti nel 2018, dopo il Raduno Nazionale dei Bersaglieri, ospitato dalla località veneta dal 7 al 13 maggio di quest'anno.

A Mosca la Fanfara dei Bersaglieri si esibirà al X festival "Spasskaya Bashnya", a cui hanno già confermato la loro presenza orchestre militari provenienti da Francia, Germania, Belgio, Egitto, Spagna, Austria, Oman.

Il festival "Spasskaya Bashnya" si svolgerà a Mosca dal 24 agosto al 2 settembre, nel cuore della Capitale Russa, sulla piazza Rossa all'ombra della Torre Spasskaya del Cremlino.