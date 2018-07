Oltre 50 vittime: la Grecia chiede aiuto contro gli incendi in Attica

La tv pubblica greca parla già di tragedia nazionale. Le autorità locali hanno proclamato lo stato di emergenza. Nella lotta contro i roghi sono coinvolti centinaia di vigili del fuoco, compresi aerei ed elicotteri.

Secondo il primo ministro greco Alexis Tsipras, la situazione è fuori controllo.

I roghi si sono diffusi nell'Attica a seguito di un'ondata di caldo eccezionale, col termometro che negli ultimi giorni mostrava temperature al di sopra dei 40°C.

Il governo del Paese ha già riconosciuto che i greci non possono farcela da soli ed hanno richiesto l'assistenza di altri Stati.

"E' un momento difficile per l'Attica, una brutta notte per tutta la Grecia. In questo momento più di seicento uomini e donne dei vigili del fuoco spengono gli incendi, trecento mezzi sono dislocati su tre fronti. Ora tutti noi dobbiamo stare in allerta ed essere uniti di fronte a questa calamità che ha colpito l'Attica e l'intero Paese", ha affermato il primo ministro greco Alexis Tsipras.