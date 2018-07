Esperti: i cinesi sono sempre più discriminati in Occidente

Il vice direttore dell'Istituto dei Paesi asiatici e africani Andrei Karneev ha ricordato che in passato il ministero degli Esteri cinese ha chiesto ai paesi occidentali di rispettare i diritti dei cinesi che vivono e lavorano all'estero, e garantire la loro sicurezza.

"Nell'estate e nell'autunno del 2016 a Parigi e nei suoi sobborghi i cinesi hanno organizzato diverse manifestazioni. Essi protestavano contro l'aggressione, avvenuta il 7 agosto, per mano di anonimi ad un gruppo di cinesi, di cui uno è rimasto ucciso. Altre proteste erano dirette contro la polizia, che durante una manifestazione a Parigi ha ucciso un cinese. La polizia sostiene che l'uomo ha attaccato gli agenti con delle forbici; per la famiglia della vittima i poliziotti hanno sparato senza preavviso", ha raccontato Karneev.

Le proteste cinesi a Londra sono dirette contro la discriminazione e gli abusi dei funzionari dell'immigrazione contro i cinesi. Secondo testimoni oculari, i lavoratori dei ristoranti cinesi sono stati trattati come terroristi, durante un'operazione.

Gli organizzatori della protesta ritengono che i cinesi stiano diventando sempre più speso bersagli di discriminazione e rigide restrizioni immotivate da parte delle autorità. Perché sta succedendo questo e cosa ha causato le crescenti lamentele dei cinesi che vivono e lavorano nei paesi occidentali lo ha spiegato a Sputnik Yan Mian, docente dell'Istituto per le relazioni internazionali dell'Università delle comunicazioni della Cina.

"I cittadini cinesi che vivono, studiano o lavorano all'estero sono rispettosi della legge dei paesi in cui si trovano. Naturalmente, non si può escludere completamente che qualcuno rimanga illegalmente nel paese o violi la legge. Allo stesso tempo, non si può negare che alcuni stati occidentali trattino i cinesi con pregiudizio, trattandoli generalmente come un gruppo indisciplinato e non collaborativo. Ciò è particolarmente vero per le azioni delle forze dell'ordine, che spesso causano preoccupazione ai cinesi, mentre le operazioni di polizia operano secondo ‘doppi standard', ricorrendo alla forza bruta. In questa situazione, i cinesi possono far valere i loro diritti legali. Dal momento che i paesi occidentali si considerano invariabilmente modelli di rispetto dei diritti umani e della legge, i cinesi, di fronte a discriminazioni o trattamenti ingiusti nei loro confronti, hanno il diritto di presentare denuncia alle autorità competenti", ha affermato l'esperto.

Egli crede che la reazione del governo cinese in questi casi è determinata dallo status delle persone coinvolte negli incidenti all'estero.

"Se sono cittadini cinesi, il governo cinese agirà attraverso i canali diplomatici, entrerà in contatto con il governo straniero per proteggere i diritti dei suoi cittadini. Se non sono cittadini della Cina, quindi, in base al principio di giurisdizione, è scomodo per il governo cinese intervenire direttamente. Può rilasciare dichiarazioni in termini di rispetto dei diritti umani e correttezza delle forze dell'ordine, esprimendo la nostra attenzione e preoccupazione. Allo stesso tempo, è possibile attirare l'attenzione sull'incidente da parte del governo e del pubblico di questo paese", ha concluso Mian.