Cina ed EAU rafforzeranno la cooperazione nella lotta al terrorismo

"Le parti hanno sottolineato che si oppongono ad ogni forma di terrorismo che minaccia la pace e la stabilità mondiali. La Cina e gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza", afferma il comunicato.

Le parti hanno convenuto inoltre di intensificare lo scambio di esperienze e di informazioni nel settore della lotta al terrorismo, e promuovere la cooperazione nel campo della formazione dei quadri e dello sviluppo del potenziale.

"La Cina e gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a rafforzare la cooperazione nelle attività anti-corruzione, nella lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro, il traffico illegale di esseri umani, la produzione e il traffico di droga, l'immigrazione clandestina", sottolinea il documento.

Il presidente cinese Xi Jinping è stato in visita negli Emirati Arabi Uniti dal 19 al 21 luglio. In seguito si recherà in Senegal, Ruanda e Sudafrica, e dal 25 al 27 luglio prenderà parte al vertice BRICS di Johannesburg, in Sudafrica. Rientrando in Cina Xi Jinping visiterà le Mauritius.