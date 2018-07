Iraq, proteste in strada: 14 morti, 800 arrestati

Le città del sud dell'Iraq stanno affrontando massicce proteste contro la corruzione, la disoccupazione e la mancanza di servizi di base, che hanno lasciato almeno 14 morti e centinaia di feriti, secondo quanto riportato dai media locali.

Per affrontare le proteste, che durano da oltre due settimane, le forze dell'ordine irachene hanno fatto uso si gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, ha riferito l'agenzia di stampa Rudaw citando Fadel al-Gharrawi, membro della commissione irachena per i diritti umani.

Secondo altri resoconti dei media, circa 275 manifestanti e 470 agenti di polizia sono rimasti feriti mentre oltre 800 persone sono state arrestate.

Tra le richieste delle organizzazioni per i diritti umani di porre fine alla violenza, il primo ministro iracheno Haider Abadi ha formato una cellula di crisi per rispondere alle proteste promettendo di completare i progetti infrastrutturali e migliorare la formazione professionale.

La situazione economica e sociale in Iraq, devastata da 15 anni di conflitti militari, rimane tesa con molte città nella parte settentrionale del paese rovinate durante la recente campagna contro il gruppo terrorista dello Stato islamico (IS, fuorilegge in Russia).