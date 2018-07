La migliore scrittrice di fantascienza in Europa è la russa Anna Starobinets

La scrittrice russa Anna Starobinets ha vinto il premio al migliore scrittore della European Society of Science Fiction (ESFS).

I vincitori sono stati annunciati durante il festival Eurocon, tenutosi ad Amiens, in Francia.

Inoltre il premio onorario "Gran Maestro d'Europa" è stato assegnato al francese Gerard Klein; mentre il premio per la migliore versione cinematografica è andato al film di Luc Besson "Valerian e la città dei mille pianeti".

Anna Starobinets è una giornalista, scrittrice e sceneggiatrice russa. Tra le sue opere ci sono "Transitional Age", "Living", "Look at It", "Sharp cooling". I critici l'hanno definita lo "Stephen King russo".