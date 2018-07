Capo Roscosmos indica i temi più interessanti della scienza spaziale

"C'è una domanda che tormenta l'umanità dalle sue origini: siamo soli nell'universo? Parliamo di cellule, microrganismi, alcune creature che vissero in passato", ha detto Rogozin durante un incontro con gli studenti del centro educativo "Sirius".

Un altro compito interessante per Rogozin è lo studio del pericolo legato agli asteroidi.

"In questo momento gli astronomi dicono che nessun corpo celeste si sta avvicinando alla Terra. Ma potrebbero vederlo in futuro. Abbiamo la tecnologia necessaria per fargli deviare traiettoria?… Ora non ci sono tali tecnologie ma speriamo di riuscirle a creare in tempo… ci penso sempre", ha detto il capo di Roscosmos.