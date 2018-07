Esperto: la liberalizzazione dei visti è pericolosa per il Kosovo

"Se domani gli abitanti del Kosovo avranno l'opportunità di andare in Europa senza visto, penso che oltre un milione di persone se ne andranno. E le istituzioni europee dovrebbero prendere questa prospettiva in considerazione e prevenire la catastrofe che potrebbe generare la liberalizzazione dei visti", ha detto Spahiu.

Stando ai dati ufficiali attualmente la disoccupazione in Kosovo è del 64,8% e per questo motivo l'esperto crede che la liberalizzazione dei visti dovrebbe essere vagliata solo dopo che la situazione nazionale sarà migliorata.

"In Kosovo regna la povertà. Questo è un dato di fatto. Certo, le persone non muoiono di fame, in qualche modo sopravvivono. Ma l'uomo oltre al pane ha bisogno di speranza. Questo è esattamente ciò che le persone stanno lasciando. Quelli che sono rimasti dopo la guerra non torneranno qui", sostiene l'esperto.

Spahiu crede che la liberalizzazione dei visti possa compromettere un potenziale processo di miglioramento della società in quanto la gioventù del Kosovo ne approfitterà sicuramente per lasciare il paese.

"Senza un lavoro preliminare sulla creazione di un clima più positivo la liberalizzazione dei visti è molto pericolosa. Forse per l'UE non è un problema, ma per la maggior parte del Kosovo la perdita sarà molto evidente", ha osservato Spahiu.

L'esperto ha notato che il salario minimo in Kosovo è di 170 euro, mentre il paniere del consumatore per una famiglia di quattro persone è di circa 300 euro. Egli ritiene che la maggior parte dei proventi del bilancio del Kosovo sono generati dai fondi inviati dai kosovari che sono emigrati all'estero e che che ammonta a circa mezzo miliardo di dollari.