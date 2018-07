L’uomo più alto dell'Afghanistan misura 2,33 metri di statura

Haksar vive con la sua numerosa famiglia nella provincia di Nangarhar, nella contea di Chaparkhar. È etnicamente imparentato con i pashtun, che si distinguono proprio per l'alta statura.

"Anche mio nonno era alto. Ma io sono il più alto della mia stirpe", ha detto Khaksar.

© Foto : Siar Sohrab Hazratollah Khaksar

Egli ha notato che la gente del luogo non lo ha mai preso in giro per la sua altezza.

"Le persone mi trattano bene. Ovunque mi incontrano si congratulano con me per come cresco bene".

Acquistare le scarpe è una questione piuttosto problematica: trovare la taglia 48.5 in Afghanistan non è così facile. Per i vestiti è più semplice perché se li fa confezionare su misura, e per farlo gli servono 6 metri di stoffa.

"Indosso abiti locali. Fino ora non ho mai indossato un paio di pantaloni, ma voglio provarli in qualche modo".

Khaksar ha affermato di non conoscere l'esistenza del Guinness World Record, a cui potrebbe far sapere della sua altezza, in quanto non possiede un televisore perché la sua famiglia è povera e lui stesso è disoccupato.