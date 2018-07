La Cina costruirà un drone sottomarino con intelligenza artificiale

Stando alla pubblicazione, il drone sottomarino servirà sia a svolgere compiti di ricognizione sia per distruggere le navi nemiche. La Cina intende inviare tali dispositivi nel Mar Cinese Meridionale e nella parte occidentale dell'Oceano Pacifico.

Si prevede che questi droni sottomarini saranno messi in servizio dopo il 2020. Secondo gli sviluppatori, tali dispositivi possono competere con i sottomarini convenzionali, sebbene non possano sostituirli completamente, e saranno gestiti totalmente da un software che contatta solo periodicamente il centro di controllo per aggiornare le attività.

I droni saranno autonomi al cento per cento per quel che concerne le attività di ricognizione, così come il cambio di direzione e profondità per evitare il rilevamento, e la scelta del percorso più ottimale verso la destinazione; l'attacco contro le navi nemiche invece sarà gestito dal personale militare.