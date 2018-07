Il primo ministro del Belgio contro l'imposizione alla Russia dei valori

Il premier belga Charles Michel, ritiene che l'Europa non deve cercare di imporre ad altri paesi una copia del sistema democratico, che lei stessa ha creato.

"Rappresentiamo qualcosa che non ha paragoni nella storia, non si deve sperare di imporre il principio del "copia-incolla" dei nostri valori e del nostro sistema democratico a Mosca o Istanbul", ha dichiarato in un'intervista alla rivista Paris Match.

"Il mio desiderio è e sarà quello di parlare con tutti", ha aggiunto.

Il premier belga ritiene anche che l'Europa non deve avere paura del presidente Donald Trump, perché, come ha rivelato a Bruxelles al vertice della NATO, non è riuscito a separare gli europei, hanno reagito a lui con calma, con fiducia e "senza spettacolo".

"Paura? Certo che no," ha detto il premier, rispondendo alla domanda del giornale sulla paura di "mancanza di controllo" del presidente americano.

"Con il tempo ho sviluppato una metodologia psicologica per parlare con i vari interlocutori politici. Questo è il management. Occorre sempre distinguere tra forma e contenuto. Quando ha attaccato ad esempio, Angela Merkel, tutti i paesi europei sono rimasti uniti senza fare spettacolo. Siamo stati determinati, con calma, e Donald Trump non ci ha diviso", ha detto Michel.