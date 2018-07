La Francia ha annunciato l'inizio di una guerra commerciale tra UE e USA

"Nel G20 si rendono conto che la guerra commerciale è realtà e qui c'è il rischio per la crescita mondiale", riferisce l'agenzia Reuters, citando le parole di Le Mer nel corso di una riunione finanziaria del G20 a Buenos Aires.

Come trasmette l'agenzia Europa Press, il ministro ha sottolineato la necessità per gli USA di fare il primo passo verso il dialogo, senza la quale la Commissione europea non può formulare le proposte.

"Chiedo agli USA di tornare al buon senso e rispettare sia le regole globali che dei loro alleati", ha detto, aggiungendo che in caso di introduzione di nuovi dazi doganali USA sulle merci europee, in Europa, non rimarrà altra scelta, ma la risposta, l'UE non la discuterà con i negoziati di libero scambio con gli USA fino al momento in cui Washington non abbandona i suoi dazi sull'importazione su alluminio e acciaio.