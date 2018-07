Siria e Ossezia del Sud hanno stabilito relazioni diplomatiche

L'agenzia nazionale SANA riferisce che nel corso della riunione, i ministri hanno discusso dello sviluppo di relazioni bilaterali in vari settori. Al-Muallem ha firmato una serie di accordi bilaterali nell'interesse di entrambi i paesi. Il ministro degli esteri dell'Ossezia del Sud ha espresso la sua gratitudine a nome della direzione della repubblica per la posizione di Damasco, in relazione al riconoscimento dello stato, sottolineando l'intenzione di Tskhinvali do sviluppare le relazioni nei settori dell'economia, della politica e della cultura.

Il riconoscimento dell'indipendenza

Alla fine di maggio, la Siria ha riconosciuto l'indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud, che, a sua volta, ha promesso di prendere in considerazione l'apertura della sua ambasciata a Damasco. Gli USA hanno condannato la decisione delle autorità siriane e hanno dichiarato che l'Ossezia del Sud insieme all'Abkhazia rimangono parte della Georgia. Dopo la Georgia ha iniziato la procedura di rottura delle relazioni diplomatiche con la Siria.