Per militari USA a Seul “esercito nordcoreano ha ridotto il numero di esercitazioni”

L'esercito nordcoreano ha recentemente ridotto il numero di esercitazioni sul campo: forse potrebbe essere dovuto sia alla carenza di carburante per i mezzi militari sia ad accordi politici, ha riferito il comandante del contingente militare americano in Corea del Sud, il generale Vincent Brooks.

"Vediamo alcuni cambiamenti relativamente a quanto tempo i militari trascorrono sul campo. In parte è dovuto alla mancanza di carburante in Corea del Nord, qualcosa può essere legato agli sforzi diplomatici al più alto livello. E' difficle dire quali siano le ragioni, ma c'è una certa riduzione nelle esercitazioni e nella preparazione al combattimento. Tuttavia effettuano ancora manovre ed esercitazioni", ha detto Brooks in videoconferenza con Aspen, in Colorado.

Il generale ha confermato allo stesso tempo che la Corea del Nord non ha effettuato alcun test nucleare e missilistico dall'anno scorso.

"Si osserva una certa attività in questo campo. Le armi nucleari non sono scomparse, ma gli obiettivi di queste attività sono ora diversi", ha detto Brooks.

In un incontro a Singapore il 12 giugno scorso, il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si erano accordati per garanzie di sicurezza e la denuclearizzazione di Pyongyang. Tuttavia nessun accordo concreto è stato annunciato.