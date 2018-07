Analista: conferma S&P del rating sovrano russo è un buon segnale

La decisione di S&P conferma il rating sovrano della Russia come previsto, e i commenti positivi riguardo le future valutazioni sono un bel segnale al mercato.

Lo ha detto il capo economista della Banca Eurasiatica di sviluppo Jaroslav Lissovolik a Sputnik.

"In linea di principio, questo era prevedibile. La reazione dei mercati è abbastanza bassa a causa del fatto che questa attesa era nel mercato. Ma i commenti positivi dell'agenzia per quanto riguarda la possibilità di migliorare la classifica, sono un segnale positivo, e la risposta può essere positiva", ha detto. L'agenzia internazionale di rating S&P Global Ratings (S&P) ha confermato il rating della Russia al livello di investimento BBB-, come stabile.

In un comunicato l'agenzia ha riferito che più di un rating positivo può essere assegnato alla Russia nei prossimi 24 mesi in caso di "aumento del ritmo della ripresa economica e della crescita del PIL pro capite, per un valore paragonabile a un simile livello di sviluppo dei paesi".

Il tasso di crescita economica in Russia ritarda da tutto il mondo, ha ricordato Lissovolik. "Accelerare il ritmo richiede migliorare il contesto esterno, ma qui abbiamo bisogno di impulsi per la crescita economica. Tra cui l'attuazione di misure, annunciate dal Ministero dello sviluppo economico per un incremento sostanziale della crescita degli investimenti e per migliorare il clima degli investimenti" ha detto.

"Se questo tipo di misure saranno attuate e vedremo la crescita economica, credo che questo sarà un criterio fondamentale per S&P e le altre agenzie di rating per rivedere la classifica", ha aggiunto l'analista. Egli ha ricordato che il capo del Ministero dello sviluppo economico Maxim Oreshkin ha detto che per il governo russo il punto di riferimento è l'ulteriore miglioramento del rating e ci sono possibilità.