Trump ha firmato la legge americana sui diritti umani in Nord Corea

Il presidente Donald Trump ha firmato una legge che mira a promuovere il rispetto dei diritti umani in Corea del Nord, si legge in un comunicato della Casa Bianca.

"Oggi ho firmato la legge. Ha lo scopo di promuovere i diritti e le libertà dell'uomo nella repubblica popolare democratica di Corea" sono le parole del messaggio del Capo dello stato.

In applicazione di questa legge il presidente USA può "adottare determinate mosse in politica estera o negoziare con i governi stranieri e organizzazioni internazionali", precisa la Casa Bianca.

"Mi affido alla sua amministrazione per intraprendere azioni per l'attuazione di tali disposizioni, in conformità con le disposizioni costituzionali dei poteri del presidente", ha concluso Trump.