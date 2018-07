In Messico hanno ucciso il terzo ufficiale in un giorno

Come riporta il portale Excelsior, Eliseo Delgado è stato ucciso da sconosciuti proprio all'ingresso del palazzo comunale. La vittima era sindaco della coalizione "Insieme faremo la storia" dell'ex presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Delgado è diventato il terzo ufficiale, ucciso in Messico venerdì. In precedenza lo stesso giorno sono stati uccisi il consigliere comunale del partito "Morena" della città di Tlaquepaque (Jalisco) e il commissario per i possedimenti di San Miguel-Chimalapas (stato di Oaxaca).

Negli ultimi anni il Messico vive un'ondata di violenza, dovuta in gran parte ai cartelli della droga per il controllo del transito della cocaina negli USA. Solo durante la campagna elettorale sono stati uccisi più di 520 politici e funzionari pubblici. Il vincitore delle recenti elezioni presidenziali Andrés Manuel López Obrador ha già dichiarato che intende combattere il crimine con forza sociale, cercando di risolvere i problemi che causano la violenza.