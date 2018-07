Al Ministero delle finanze un dipartimento per contrastare le sanzioni

Dmitry Medvedev ha firmato un decreto per la creazione di un dipartimento per contrastare le sanzioni nei confronti della Russia e persone giuridiche russe. Il documento è stato pubblicato sul portale di informazioni legali.

Dà al Ministero delle finanze il diritto di aumentare il numero dei suoi dipartimenti dagli attuali 24 a 25.

"Il ministero delle finanze della Russia realizza un coordinamento per lo sviluppo e l'attuazione di misure per ridurre l'impatto negativo e contrastare le misure restrittive nel settore finanziario nei confronti della Russia e persone giuridiche russe", c'è scritto nel documento. A questo proposito, il ministero avrà il potere di interagire con le agenzie governative e organizzazioni internazionali in materia di vincoli finanziari.

Il primo vice-premier e ministro delle finanze Anton Siluanov nel mese di aprile ha parlato dell'intenzione del governo di creare in uno dei reparti una struttura speciale per interagire con eventuali aziende sanzionate e aiutarle. Non è specificato in quale ufficio sarà questa struttura. Ieri è stato riferito che il Ministero delle finanze ha preparato una mappa dei lavori da trasferire per la legge anti-sanzioni e regolamenti sistematici.

Le sanzioni contro la Russia

I rapporti tra Mosca e l'Occidente si sono aggravati a causa della situazione in Ucraina e Crimea. I paesi occidentali, accusando la Russia di intervento, hanno emesso sanzioni. Mosca ha adottato misure di ritorsione, ha preso un corso sulla sostituzione delle importazioni e più di una volta ha dichiarato che parlare con lei la lingua delle sanzioni è controproducente, la Russia ha più volte sottolineato che non è parte del conflitto o soggetto degli accordi di Minsk per la regolarizzazione.

Tuttavia le sanzioni continuano, Washington e Bruxelles prolungano i tempi.

Come ritorsione Mosca ha adottato la legge "Sulle misure di esposizione (per contrastare) le procedure ostili di USA e di altri stati esteri".