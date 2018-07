Simulazione di volo sulla Luna aiuterà a curare il glaucoma

Lo ha riferito a Sputnik il direttore dell'istituto Victor Baranov.

"Gli esperti che si occupano dell'oftalmologia, sono stati invitati a cambiare l'analizzatore visivo durante l'esperimento. In generale, alcuni importanti cambiamenti non sono avvenuti, ma l'oculista in una delle posizioni a testa in giù, ha trovato cambiamenti della pressione intraoculare, che si può utilizzare per l'interpretazione dei risultati che ottengono per il glaucoma" ha detto Baranov. Ha aggiunto che, oltre agli oculisti, ai risultati dell'esperimento sono interessati dentisti, per le "interessanti tecniche".

Nell'istituto si svolge l'esperimento "Selena-F", per simulare le condizioni di permanenza dell'uomo sulla Luna, i volontari per un po di tempo (a seconda di ciò che è stato imitato, il volo o il soggiorno sul pianeta) si trovano in apposite inclinazioni che possono essere regolate.

Ad esempio, per creare le condizioni lunari sulla piattaforma i soggetti stanno ad angolo di 9,6 gradi, per il supporto agisce solo un sesto della massa di un uomo, come nelle condizioni di gravità lunare. Per creare le condizioni di volo interplanetario la piattaforma è messa in un angolo di circa 15 gradi, cioè il "cosmonauta", si trova un po ' a testa in giù.

Un'altra serie di esperimenti è iniziata il 23 giugno e durerà fino al 26 ottobre. Nel corso della ricerca il personale mette alla prova il livello di integrità di una persona durante il soggiorno sulla Luna, la velocità e la forza di cambiamento nel lavoro delle gambe, sotto stress, per la modifica della soglia di sensibilità al dolore, cambiamenti nella composizione del sangue e l'equilibrio idrico.