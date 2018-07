Dalla Russia senza amore: James Bond contro la minaccia russa

James Bond per la prima volta in 20 anni dovrà resistere a un agente russo. Il prossimo film della serie britannica della superspia, secondo lo sceneggiatore John Hodge, rifletterà l'attuale politica estera. Il ruolo di Bond è di nuovo di Daniel Craig. Famoso in tutto il mondo britannico, l'agente 007 James Bond per la prima volta in 20 anni si troverà ad affrontare un russo cattivo. La notizia è diventata pubblica quando è apparso l'annuncio del casting per il ruolo di uomini slavi che faranno le spie.

Per il ruolo di nemico di James Bond nel prossimo sequel i produttori, secondo il Daily Mail, sono in cerca di un "carismatico, forte e vendicativo" uomo di 30-60 anni, che viene dai Balcani o dalla Russia. L'immagine femminile deve essere più "luminosa e affascinante" e avere "una buona forma fisica".

Secondo alcune indiscrezioni, l'attore e frontman dei 30 Seconds to Mars Jared Leto è in lizza per il ruolo del cattivo principale. Prima di questa estate ha interpretato il personaggio russo nel film "Barone armato" e ha familiarità col russo. Il regista è il vincitore del premio Oscar britannico Danny Boyle, noto per Trainspotting, 28 giorni dopo, the Millionaire e 127 ore. La sceneggiatura è del suo collega di Trainspotting, John Hodge. I precedenti due sono stati Sam Mendes, autore di American Beauty, Maledetta strada. La società EON Productions di nuovo si occuperà della produzione. La tradizionale canzone dei titoli di testa per il futuro film è del noto cantante Dua Lipa, interprete di successi come One Kiss, New Rules e IDGAF.

Il ruolo principale per il 25esimo film di James Bond è di Daniel Craig, è il suo quinto ruolo da agente 007.

Per Craig sarà il primo film di James Bond, in cui si dovrà affrontare un nemico in arrivo dalla Russia. Lo sceneggiatore John Hodge vuole riflettere l'attuale situazione politica. Proprio per questo è stata presa la decisione sull'agente russo. Dei già famosi personaggi di James Bond può tornare Ben Whishaw come agente Q, per la creazione di vari gadget spia. L'attore ha recentemente sottolineato che non è contrario a una nuova interpretazione, lo farebbe per la terza volta. Egli ha espresso la speranza che in futuro il suo personaggio sia più bondiano. Ben Whishaw è anche conosciuto per il ruolo principale nel film Profumo: Storia di un assassino, ma anche per il film dei Wachowski. Cloud atlas. Dei precedenti quattro film con i cattivi russi, due sono usciti negli anni della Guerra fredda.

Così, nella seconda parte di Dalla Russia con amore (1963), il primo Bond di Sean Connery resiste all'ufficiale del KGB Rosa Klebb, in Octopussy Roger Moore ha il ruolo di principale agente britannico che ha combattuto con il generale Orlov.