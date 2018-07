Cattivi rapporti con la Russia danno problemi all'economia lettone

Le sanzioni contro la Russia e le contromisure contro Mosca hanno influenzato l'economia della Lettonia non nel modo migliore.

In primo luogo, i problemi hanno riguardato il transito del settore e dell'industria alimentare. Se le conserve di pesce si possono vendere da qualche parte a Ovest, reindirizzare i flussi è impossibile, ha detto l'ex ministro della Lettonia al giornale Andreis Matthis al giornale Dienas Biznass. Inoltre, dice il politico, senza la Russia, la Lettonia semplicemente non può attrarre merci da paesi asiatici come la Cina o l'India.

In conclusione, Matthias ha esortato a prendere esempio dalla Finlandia. Questo paese è membro dell'Unione Europea, ciò, tuttavia, non impedisce la collaborazione con la Russia.