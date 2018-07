Istituto scientifico Roscosmos perquisito

© Sputnik . Valery Melnikov Roscosmos pronta a condividere con NASA i posti nelle Soyuz dopo il 2019

Il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin ha incaricato di fornire gli inquirenti "la massima collaborazione", ha precisato il portavoce. Secondo il quotidiano "Kommersant", le ricerche sono iniziate venerdì mattina. L'FSB è arrivato negli uffici di alcuni dipendenti e nell'ufficio del direttore di ricerca del centro di analisi del razzo spaziale della corporazione, Dmitry Pyoseon. Le attività si svolgono nell'ambito di un'inchiesta su un caso di tradimento.

Le fonti del giornale hanno dichiarato che l'agenzia di intelligence verifica "una decina di persone del settore" per la cooperazione con i servizi segreti occidentali: i servizi segreti hanno scoperto che all'estero ci sono fughe di notizie sui segreti degli sviluppi dell'industria russa ipersonica.

"E' stato stabilito che la perdita si è verificata tra il personale con cui Dmitry Pyoseon ha mantenuto uno stretto contatto" ha detto uno degli interlocutori del giornale.

Non sono pubblici i nomi degli imputati, vige il segreto di indagine. Sputnik ha tentato di mettersi in contatto con Pyoseon che però non risponde alle chiamate.