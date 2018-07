Ambasciatore russo: discussione Putin e Trump sulla stabilità strategica

"I presidenti hanno discusso questioni di stabilità strategica, in particolare, per ciò che riguarda il controllo degli armamenti. Mi ha fatto molto piacere che il presidente Trump ha pronunciato le parole "non proliferazione", ha detto Antonov durante il dibattito al club Valdai.

Secondo lui, la Russia e USA hanno un grande potenziale di interazione in questo campo. Il 16 luglio a Helsinki ci sono stati i colloqui di Russia e USA con la partecipazione dei leader dei due paesi.

L'analista Igor Ryabov in un'intervista ha definito l'incontro di Putin e Trump il più discusso evento al mondo.