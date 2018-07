Le più pericolose applicazioni per smartphone

Le più rischiose applicazioni per dispositivi iOS per gli esperti sono i programmi di messaggistica istantanea WhatsApp e Facebook Messenger. Inoltre, c'è anche il programma di navigazione Waze.

L'applicazione WhatsApp e Facebook ha ottenuto i punteggi più elevati per rischio sugli smartphone con sistema operativo Android. Tuttavia, al terzo posto, si trova Telegram messenger. I ricercatori hanno notato che Waze e Telegram sono negli elenchi per la prima volta. Programmi di messaggistica istantanea Facebook e WhatsApp hanno ottenuto 7 punti su 10. Una valutazione alta significa che le applicazioni possono inviare al server i dati associati all'impresa, o che non soddisfano i criteri di sicurezza. Ad esempio, molti servizi inviano rubrica e SMS e non seguono il protocollo HTTPS.

Gli esperti hanno anche raccontato di categorie di programmi, che le imprese mettono in modo indipendente nella lista nera, per evitare fughe di informazioni. Spesso sono programmi di messaggistica istantanea, social network e servizi di dating online.