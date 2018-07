Zakharova: perché Lavrov non ha social network

Maria Zakharova ha detto che il ministro degli Esteri Sergei Lavrov non si è mai registrato con un account in un social network a causa del suo complesso programma di lavoro.

"Non deve essere un account, che ti porta ad altre persone. E nel suo caso, con i suoi volumi di lavoro e il calendario, averlo semplicemente non può" ha detto Zakharova, in un'intervista al quotidiano "Kommersant". Secondo lei, lei stessa sui social network si impegna alla massima apertura, perché "deve essere una vera storia personale".

"Sono pronta a rispondere a ogni domanda. Voglio vivere così, come ho detto, e non voglio che tra quello che dico, e la mia vita ci siano incongruenze" ha sottolineato la portavoce del ministero degli esteri.