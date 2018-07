Un gioco su Neymar in Internet

In internet è apparso un gioco online dedicato alla simulazione dell'attaccante della nazionale brasiliana Neymar, riporta il The Sun. Si chiama Neyboy Challenge. L'essenza del gioco è semplice: con l'aiuto delle frecce sulla tastiera, è necessario non farlo cadere. Se non mantiene l'equilibrio, comincia a piangere e rotola sul pavimento, e il gioco finisce.

Sui social network la gente già si vanta dei successi.

Vale la pena notare che questo non è il primo gioco con tema simile. In precedenza, nel Play store di Google è comparsa un'app chiamata Rolling Neymar, in cui la stella della nazionale brasiliana, al contrario, doveva cadere.