In Russia hanno iniziato a produrre gli Avangard ipersonici da combattimento (VIDEO)

"Il complesso militare-industriale russo ha completato lo sviluppo del sistema missilistico Avangard, con un nuovo allestimento, un'unità alata di combattimento. Le imprese del settore hanno intrapreso la sua produzione in serie", si precisa nel comunicato.

Nel reparto militare, ha ricordato che l'unità vola a poche decine di chilometri negli strati densi dell'atmosfera, a differenza dei tradizionali blocchi di combattimento dei missili balistici intercontinentali, che volano verso l'obiettivo su una traiettoria balistica. La velocità massima che sviluppa supera la velocità del suono più di 20 volte. L'imprevedibilità della traiettoria di volo del nuovo complesso realizzato attraverso la sua capacità di manovra esclude le zone di azione dell'antimissilistica.

Infallibile, Imprendibile, Invisibile: il missile Avangard

In parallelo con l'avvio della produzione in serie è iniziata la preparazione alla messa in servizio.

"Nella zona Dombarovsky c'è il collegamento per le attività svolte per la preparazione di infrastrutture per il funzionamento del sistema missilistico Avangard e viene effettuato il controllo di combattimento e di prestazioni, che fornirà tempestiva adozione del complesso di armi", ha aggiunto il vice comandante, il generale Sergei Poroskun.

Vladimir Putin, parlando a marzo prima dall'Assemblea Federale, ha detto che in Russia è stato creato un sistema capace di volare in spessi strati dell'atmosfera a distanza intercontinentale, a velocità ipersonica, superiore al numero di Mach di oltre 20 volte. Successivamente il vice premier russo Yuri Borisov, che in quel momento ricopriva la carica di ministro della difesa, ha detto che l'ufficio militare ha firmato un contratto per la produzione di massa del primo lotto.

Nel mese di giugno, il leader russo ha detto che l'arma non avrà eguali nel prossimo futuro, ha anche ricordato che Mosca ha iniziato il suo sviluppo in risposta al passo unilaterale USA, usciti dal trattato sulla difesa missilistica.