USA-Russia, studentessa russa accusata di spionaggio sotto custodia cautelare a Washington

I membri dell'ambasciata russa visiteranno giovedì Maria Butina, che è a Washington DC con l'accusa di essere un agente straniero.

"L'ambasciata ha ottenuto un permesso dedicato ai lavoratori consolari al fine di fare visita a M.V. Butina il prossimo 19 luglio. Le forniremo il sostegno necessario", hanno detto le missioni diplomatiche.

Butina è una studentessa russa che si è recentemente laureata all'American University di Washington DC con un master in relazioni internazionali.

© REUTERS / Kevin Lamarque

Mercoledì ha negato alla corte federale di Washington di aver agito come agente di un governo straniero ma è stato rinviata in custodia cautelare senza cauzione a causa di rischio di fuga. Le si prospetta una pena che può arrivare fino a 15 anni di detenzione in carcere.

La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zaharova ha detto che Butina è stata detenuta proprio prima del vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki, nel tentativo di minimizzare i risultati positivi dell'incontro.