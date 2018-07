L'Europa ha bisogno di più gas. Russo?

Tra alcuni anni la necessità potrebbe raggiungere 15-25 miliardi di metri cubi all'anno. Sulla base dei prezzi di oggi, il volume di mercato sarà pari a 5-7 miliardi di dollari.

I potenziali fornitori già valutano le loro capacità. Novak ritiene che le spedizioni in Europa dalla Russia in 10 anni cresceranno del 10-15 per cento. Sui piani di aumento delle esportazioni, il ministro ha parlato in un'intervista al canale televisivo "Rossia 24". Ne ha parlato dopo l'incontro a Berlino, dove erano presenti non solo la delegazione e i rappresentanti della Commissione europea, ma anche la delegazione ucraina. Kiev conta su un aumento del transito del gas russo sul suo territorio. E, molto probabilmente, riceverà un tale aumento. Semplici calcoli matematici mostrano che quando funzionerà il Nord stream 2 sarà completamente caricato il percorso a sud, attraverso la Turchia, e poi, a condizione di carenza di gas nell'UE, ci sarà bisogno di pompare ulteriori volumi attraverso l'Ucraina.

Di tutto questo, Alexander Novak ha riferito ai suoi partner a Berlino.

Tuttavia, gli USA hanno messo in chiaro che si batteranno per il mercato energetico europeo. Trump ha apertamente dichiarato durante una conferenza stampa con il presidente russo a Helsinki, che, nonostante il ritardo competitivo, ha intenzione di promuovere il gas di scisto americano per il mercato europeo, anche se per questo dovrà attingere a pratiche non di mercato.

Ma qui si verifica un circolo vizioso. È evidente che, ad oggi, per la Russia il percorso attraverso l'Ucraina non è una priorità, la potenza di questa flessione verrà scaricata l'ultima volta. Si scopre che più grossa è la quota di mercato in Europa di gas liquefatto USA, più piccola è quella di gas russo che arriva dal territorio ucraino. E a Washington, e a Kiev, questo lo devono capire.